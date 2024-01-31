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مقتل 6 من قيادات حركة «الشباب» الإرهابية وسط الصومال

جنود صوماليون يطاردون فلول الشباب وسط الصومال (أرشيفية)
1 فبراير 2024 01:22

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية أمس، قتل ستة من قيادات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة «هيران» وسط الصومال. وذكرت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات في بيان بثته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن ذلك جاء في أثناء عملية عسكرية نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في الـ28 من يناير الجاري بمنطقة «بوق أقبلي» في محافظة هيران. 
وأوضح البيان أن العملية العسكرية أسفرت عن قتل ستة من أبرز القيادات المطلوبة في صفوف حركة «الشباب» أثناء تنقلهم في سيارتين.  وأكدت قيادة أجهزة الأمن والمخابرات التزامها باستهداف عناصر «الشباب» التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء. 
وأمس الأول، اندلعت اشتباكات ضارية بين القوات الصومالية وعناصر من حركة «الشباب» الإرهابية في مدينة بيدوا ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الحركة وفق بيان صادر عن مسؤولين في ولاية جنوب الغرب.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد شن المقاتلين هجوماً على قاعدة تضم القوات الإقليمية بالقرب من مدينة بيدوا. وتقع مدينة بيدوا عاصمة إقليم باي على بعد نحو 250 كيلومتراً جنوب غرب مقديشو.

الصومال
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
إقليم هيران
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