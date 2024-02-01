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هزة أرضية تضرب منطقة في النمسا

زلزال
1 فبراير 2024 15:50

تعرضت النمسا لهزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت منطقة "جلوجنيتز"، الواقعة في جنوب ولاية "النمسا السفلى"، بالقرب من العاصمة فيينا، حيث شعر سكان المنطقة بقوة الزلزال، بحسب بيان هيئة رصد الزلازل النمساوية. 

وأفادت هيئة الخدمات الجيولوجية والمناخية بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 2:59 صباحاً، وأوضحت أن مركز الزلزال كان في جنوب غرب منطقة "جلوجنيتز"، وأكدت أنها كانت الهزة الأرضية الأقوى، التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة، ودللت على قوة الزلزال بتلقي نحو 3 آلاف بلاغ بحلول صباح اليوم، منهم 130 بلاغا عن حدوث أضرار وشروخ في المباني.

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جدير بالذكر أن المنطقة التي تقع فيها مدينتي "جلوجنيتز" و "نيونكيرخن"، كانت مسرحاً للزلازل مراراً  وتكراراً خلال الفترة الماضية، وتعرضت لزلزال بقوة 4.2 درجة في شهر مارس الماضي، كما وقع زلزال بقوة 4.5 درجة بالقرب من منطقة "نيونكيرخن" قبل عامين، بالإضافة إلى العديد من الزلازل الضعيفة الملحوظة.

المصدر: وام
هزة أرضية
النمسا
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