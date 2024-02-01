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روسيا تنشر بياناً بشأن سبب تحطم طائرتها المنكوبة

حطام الطائرة الروسية التي تحطمت قرب الحدود مع أوكرانيا
1 فبراير 2024 16:28

نشرت روسيا، اليوم الخميس، تقريرا بشأن ما قالت إنه سبب تحطم طائرتها العسكرية التي كانت تحمل أسرى أوكرانيين قبل أكثر من أسبوع.
وأكدت لجنة التحقيق الروسية، بعد فحص الشظايا التي عثر عليها في موقع تحطم طائرة "إيل-76" المنكوبة، أن صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "MIM104-A"، استخدم لإسقاط الطائرة التي كانت تحمل أيضا طاقما روسيا.
 وقالت اللجنة، عبر صفحتها على تطبيق "تلغرام"، إنه "وفقا لنتائج الفحوصات، التي أجريت أثناء التحقيق، فإن الشظايا التي عثر عليها من مكان الحادث، وفقا لخصائص تصميمها وخصائصها الهندسية والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات MIM104-A من نظام باتريوت"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء. 
وأكدت اللجنة أن المحققين عثروا على 116 شظية لصاروخ مضاد للطائرات من نظام "باتريوت" عليها نقوش باللغة الإنجليزية، في منطقة تحطم الطائرة إيل-76 بالقرب من بيلغورود.
 في 24 يناير الماضي، تحطمت طائرة النقل العسكرية الروسية فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا، لقوا جميعا حتفهم، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط روس مرافقين لهم وستة من أفراد الطاقم، بحسب وكالة "سبوتنيك". 

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