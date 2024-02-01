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أوكرانيا تعلن إغراق سفينة حربية في البحر الأسود

جنديان أوكرانيان يطلقان طائرة مسيرة
1 فبراير 2024 18:04

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها أغرقت سفينة حربية روسية في البحر الأسود. 
وذكرت الاستخبارات الأوكرانية أن عدة طائرات بحرية مسيرة أغرقت سفينة الصواريخ "إيفانوفيتش" في هجوم خلال الليل.
 وقع الهجوم على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم. وعرضت أوكرانيا مقطعا مصورا، كدليل على ذلك، تظهر فيه عدة طائرات بحرية مسيرة محملة بالمتفجرات تتجه نحو السفينة الحربية الروسية وتنفجر واحدة تلو الأخرى.
وذكرت تقارير أن السفينة غرقت في نهاية المطاف. ولم تؤكد روسيا الحادث أو تنفيه حتى الآن. 
سبق أن ألحق الجيش الأوكراني أضرارا بسفن حربية روسية باستخدام الصواريخ والطائرات البحرية المسيرة. 

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المصدر: د ب أ
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