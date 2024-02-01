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رفض دعوى ترامب بشأن علاقاته المفترضة مع روسيا

دونالد ترامب
1 فبراير 2024 18:19

رفض القضاء البريطاني، اليوم الخميس، الدعوى التي رفعها دونالد ترامب ضد الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل الذي أثار تقرير له، حول علاقات الرئيس الأميركي السابق المفترضة مع روسيا، عاصفة سياسية في العام 2017.
باسم قانون حماية البيانات، قاضى الرئيس الأميركي السابق والمرشح لنيل تسمية الحزب الجمهوري مجددا لخوض السباق الرئاسي المقبل، كريستوفر ستيل (59 عاما) وشركة الاستخبارات الخاصة «أوربيس» التي أسسها هذا العميل السابق لأجهزة الاستخبارات البريطانية.
كان كريستوفر ستيل جمع، بطلب من المعسكر الديمقراطي خلال حملة الانتخابات الأميركية عام 2016، معلومات استخباراتية أولية لم يتم التحقق منها تربط دونالد ترامب بروسيا.
واستهدف ترامب في الدعوى، التي قدمها بشكل خاص، مذكرتين من هذا التقرير.
وقضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم، بأنه «لا توجد أسباب مقنعة» تبرر إجراء محاكمة، لأنه «مهما كانت أسس التأكيد (...) فإن طلب التعويض أو دفع التعويضات محكوم عليه بالفشل».
واعتبرت القاضية كارن ستين أن ترامب غير قادر على «صياغة استئناف قابل للتطبيق وله فرصة حقيقية للنجاح (...) واختار السماح بمرور سنوات عديدة» وأن الرئيس السابق يسعى بشكل أساسي إلى «الدفاع عن سمعته» من خلال هذا الإجراء.
كان التقرير نشر على موقع الإنترنت «بازفيد» قبل عشرة أيام من تنصيب دونالد ترامب في يناير 2017، وتضمن العديد من الادعاءات بشأن الرئيس الأميركي السابق.
بعض معلومات التقرير غذّت التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر الذي خلص، بعد عامين من العمل على هذه القضية، إلى وجود أدلة على تدخل روسي في الحملة الانتخابية لكن ليس على تواطؤ مع فريق دونالد ترامب.

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المصدر: وكالات
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