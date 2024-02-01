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زيلينسكي يشيد باتفاق الاتحاد الأوروبي على مساعدة بلاده

جندي أوكراني يطلق قذائف
1 فبراير 2024 19:28

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموافقة الاتحاد الأوروبي على منح بلاده مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار أميركي) في قمة عقدت في بروكسل اليوم الخميس. 
وقال زيلينسكي إن المساعدة المالية ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي طويل الأمد في بلاده.
بدوره، وجه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الشكر إلى الاتحاد الأوروبي للموافقة على الحزمة الجديدة.
وقال شميهال، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، «تظهر دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء مجددا تضامنها وتكاتفها في الأفعال تجاه الشعب الأوكراني». 
وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أنه ممتن لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقادة الدول الأعضاء بالتكتل لـ«دعمهم الثابت» لكييف. 
وأوضح، في منشوره «كل صوت من أصواتكم هو مساهمة هائل لنصرنا المشترك. وحزمة (مساعدات) بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية 2027 هي ضمان لهذا». 
وفقا للاتفاق، الذي أبرم اليوم الخميس «سوف يجري (قادة الاتحاد الأوروبي) مناقشة كل عام» بشأن تقديم الأموال لأوكرانيا حتى 2027. 
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في منشور على موقع إكس «لدينا اتفاق... اتفق جميع الزعماء السبع والعشرين على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي».
نص الاتفاق على أنه «إذا تطلب الأمر، فسوف يدعو المجلس الأوروبي خلال عامين المفوضية لتقديم مقترح لمراجعة» التمويل. 
جاء الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبا، الذي استخدم حق النقض (الفيتو) ضد تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا في ديسمبر. 

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