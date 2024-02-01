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العراق يدعو إلى إنشاء شراكات مع مصر والأردن

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يستقبل سفير مصر
1 فبراير 2024 20:53

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، سعي العراق إلى إنشاء شراكات اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. 
وقال السوداني، خلال استقباله سفير مصر لدى العراق، إن "التعاون الأخير بين العراق ومصر أثمر عن توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي السكنية مع كبرى الشركات المصرية في مجال التطوير العقاري فضلاً عن الشركات المصرية التي تشارك في تنفيذ مشاريع الاختناقات المرورية التي تنفذ حالياً في بغداد ونينوى"، بحسب بيان للحكومة العراقية. 
بدوره، جدد أحمد سمير حلمي  سفير مصر لدى العراق "رغبة مصر والشركات المصرية في توسيع آفاق التعاون والاستثمار وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي بما يهيّئ المزيد من فرص التنمية المستدامة لصالح الشعبين العراقي والمصري". 
وشهد اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين بما يمتلكانه من ثروات بشرية وعمق تاريخي.   

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المصدر: د ب أ
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