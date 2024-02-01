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الاتحاد الأوروبي يقرّ مساعدات بـ 50 مليار يورو لأوكرانيا

أورسولا فون دير لاين وشارلز خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
2 فبراير 2024 00:54

بروكسل (الاتحاد)

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أقر الاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة دعم إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عرقلتها المجر سابقاً، وسط اجتماع خاص لمجلس الكتلة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على منصة «إكس»: «اتفق جميع الزعماء الـ27 للاتحاد على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي».
وجاء القرار ضمن أجندة اجتماع خاص لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة «قضايا ملحة»، بما في ذلك دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
وفي ديسمبر 2023، أعاقت المجر منح الاتحاد حزمة مساعدات مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو. وأوضح ميشيل أن «التمويل الإضافي الجديد يضمن تمويلاً ثابتاً وطويل الأجل لأوكرانيا».
من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالدعم الأوروبي الجديد.
وقال في تدوينة على منصة «إكس»: «ممتن لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وزعماء الاتحاد الأوروبي لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2024 - 2027».
وأعرب زيلينسكي عن «أهمية اتخاذ القرار من قبل جميع زعماء الكتلة الـ 27»، قائلاً: إن ذلك «يثبت مجدداً وحدة الاتحاد الأوروبي القوية».
وقال: إن «الدعم المالي المستمر لأوكرانيا سيعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل، وهو أمر لا يقل أهمية عن المساعدة العسكرية وضغوط العقوبات على روسيا».
كما وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، القرار بأنه «خطوة ذات أبعاد تاريخية».
وكتب كوليبا على وسائل التواصل الاجتماعي: «يظهر القرار أن أي حديث بشأن ضعف الدعم أمر خاطئ». وأضاف: «أوروبا تظهر مجدداً قوتها وقدرتها على اتخاذ قرارات مهمة بصورة مستقلة عن الآخرين».
وجه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، الشكر للاتحاد الأوروبي للموافقة على 50 مليار يورو أي ما يعادل 54 مليار دولار.
وقال شميهال عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): «تظهر دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء مجدداً تضامنها وتكاتفها في الأفعال تجاه الشعب الأوكراني للصمود في الحرب».
وقال شميهال إنه «ممتن لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وقادة الدول الأعضاء بالتكتل لدعمهم الثابت».
وأضاف: «كل صوت من أصواتكم هو مساهمة هائل لنصرنا المشترك، وحزمة المساعدات بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية 2027، هي ضمان لهذا».

الاتحاد الأوروبي
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روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
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