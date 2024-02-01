قتلى وجرحى بهجوم في الكونغو

كينشاسا (وكالات)

نفّذ مسلحون على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، هجوماً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفر عن عدد من القتلى، بينهم 5 أشخاص قتلوا داخل كنيسة، وفق ما أفادت تقارير محلية أمس الأول.

ووقع الهجوم في وقت متأخر الثلاثاء في «باييتي» بالقرب من بلدة «أويتشا» في منطقة «بيني». وقال نيكولاس كيكوكو رئيس بلدية «أويتشا»، إنه «تم نقل 8 جثث لمدنيين قُتلوا على يد تحالف القوى الديمقراطية إلى برّاد مستشفى البلدة»، مضيفاً أن بينهم 5 قتلوا خلال حضورهم قداسا في «باييتي».

وتقع «باييتي» في مقاطعة شمال «كيفو» بالقرب من الحدود مع مقاطعة «إيتوري»، وكلا المقاطعتين وضعتهما السلطات تحت ما يسمى بـ«حالة الحصار» عام 2021.