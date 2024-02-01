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بريطانيا: الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة

نجيب ميقاتي خلال اللقاء مع وزير الخارجية البريطاني
2 فبراير 2024 00:55

بيروت (الاتحاد)

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شدد وزير الخارجية البريطاني دايفيد كاميرون، أمس، على أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل.
تصريح كاميرون جاء خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة ببيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
ولفت البيان إلى أن «الجانبين بحثا في سبيل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي المطلوب».
كما تطرق البحث في دور الجيش اللبناني وسبل دعمه وتقوية قدراته، وسبل تعزيز التعاون بينه وبين قوات «اليونيفيل»، والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701.
وخلال الاجتماع، أكد ميقاتي أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الاتجاه.
وشدد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل».
أما وزير خارجية بريطانيا فشدد، بحسب البيان، على أولوية وقف إطلاق النار في غزة تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية للحل.

بريطانيا
غزة
إسرائيل
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
نجيب ميقاتي
لبنان
ديفيد كاميرون
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