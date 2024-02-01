الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: نعمل من أجل سلام يضمن حل الدولتين

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
2 فبراير 2024 00:56

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
البرد القارس يضاعف معاناة النازحين في غزة
تقرير أممي: اقتصاد غزة يحتاج عقوداً للتعافي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين إسرائيلية ودولة للفلسطينيين.
وأضاف بايدن، أن «واشنطن تعمل من أجل السلام، ومن أجل عودة الرهائن من غزة إلى منازلهم».
وأمس الأول، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل و«تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة». ورفض المتحدث، ماثيو ميلر، الإدلاء بتفاصيل حول الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال في مؤتمر صحفي: إن تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال ميلر: «نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل؛ لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة».
وتابع، أن «هناك عدداً من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك، هناك عدد من تسلسل الأحداث التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، نبحث مجموعة واسعة من الخيارات ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية».
وذكر موقع «أكسيوس» في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف المحتمل أميركيا ودوليا بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.
وفي السياق، قال البيت الأبيض، أمس الأول: إن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى هدنة ممددة في قطاع غزة، أطول من تلك التي تم تطبيقها في نوفمبر الماضي.
وأضاف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أن المحادثات من أجل الهدنة بناءة، وأن الهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.

حل الدولتين
أميركا
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
جو بايدن
آخر الأخبار
صاروخ روسي متطور
الأخبار العالمية
بوتين يشيد بالصناعات الدفاعية في روسيا
اليوم 20:00
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©