واشنطن: نعمل من أجل سلام يضمن حل الدولتين

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين إسرائيلية ودولة للفلسطينيين.

وأضاف بايدن، أن «واشنطن تعمل من أجل السلام، ومن أجل عودة الرهائن من غزة إلى منازلهم».

وأمس الأول، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل و«تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة». ورفض المتحدث، ماثيو ميلر، الإدلاء بتفاصيل حول الجهود الداخلية للوزارة بشأن هذه المسألة، لكنه قال في مؤتمر صحفي: إن تلك المساعي من أهداف إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ميلر: «نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل؛ لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة».

وتابع، أن «هناك عدداً من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق ذلك، هناك عدد من تسلسل الأحداث التي يمكنك تنفيذها لتحقيق هذا الهدف، نبحث مجموعة واسعة من الخيارات ونناقشها مع الشركاء في المنطقة وكذلك شركاء آخرين داخل الإدارة الأميركية».

وذكر موقع «أكسيوس» في وقت سابق، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف المحتمل أميركيا ودوليا بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.

وفي السياق، قال البيت الأبيض، أمس الأول: إن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى هدنة ممددة في قطاع غزة، أطول من تلك التي تم تطبيقها في نوفمبر الماضي.

وأضاف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أن المحادثات من أجل الهدنة بناءة، وأن الهدف من الهدنة الممددة هو إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن.