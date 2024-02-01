تقرير أممي: اقتصاد غزة يحتاج عقوداً للتعافي

غزة (الاتحاد)

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل الحرب الحالية، قد يستغرق عقوداً من الزمن، في حال عدم توفر برنامج إنعاش مدعوم وممول من قِبل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الحرب المندلعة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن تقديرات «الأونكتاد» تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن الحرب ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 في المئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 في المئة على مدار العام بأكمله.

وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 في المئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 في المئة تقريباً بحلول ديسمبر الماضي.