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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز

تدريب صاروخي أجرته كوريا الشمالية (أرشيفية)
2 فبراير 2024 08:38

 قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي.

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المصدر: وكالات
صواريخ
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