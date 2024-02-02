السبت 3 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة العشرات في حريق بالعاصمة الكينية

رجال الإطفاء يكافحون حريقًا في منطقة إمباكاسي في نيروبي
2 فبراير 2024 09:39

قتل شخصان على الأقل وأصيب 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في نيروبي، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الكينية الجمعة.
وأوضح أن الحريق "ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى. للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".
وتابع أن شخصين "توفيا فيما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى نيروبي" كما "أصيب 222 آخرون في الحريق ونقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات مختلفة".
وكان الصليب الأحمر الكيني أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، بدون ذكر قتلى.
وكان العديد من عناصر الإطفاء يواصلون العمل قرابة الساعة 7,00 (4,00 ت غ) لمحاولة السيطرة على الحريق.

أخبار ذات صلة
3 قتلى و300 مصاب بانفجار شاحنة غاز في نيروبي
حريق يلتهم مساحات شاسعة من موقع أرجنتيني مدرج بلائحة التراث العالمي
المصدر: وكالات
نيروبي
كينيا
حريق
آخر الأخبار
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
الرياضة
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
اليوم 13:26
إصابات في عملية طعن بباريس
الأخبار العالمية
إصابات في عملية طعن بباريس
اليوم 13:12
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
علوم الدار
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
اليوم 13:09
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©