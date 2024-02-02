إصابة العشرات في حريق بالعاصمة الكينية

قتل شخصان على الأقل وأصيب 222 بجروح جراء حريق هائل نتج عن انفجار غاز ليل الخميس الجمعة في نيروبي، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الكينية الجمعة.

وأوضح أن الحريق "ألحق أضرارا بعدد من السيارات والأملاك التجارية، بينها العديد من الشركات المتوسطة والصغرى. للأسف، اشتعلت النيران أيضا في منازل سكنية في الحي وكان العديد من السكان لا يزالون في الداخل لأنها كانت ساعة متأخرة من الليل".

وتابع أن شخصين "توفيا فيما كانا يتلقيان العلاج في مستشفى نيروبي" كما "أصيب 222 آخرون في الحريق ونقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفيات مختلفة".

وكان الصليب الأحمر الكيني أفاد في وقت سابق عن حوالى 300 جريح، بدون ذكر قتلى.

وكان العديد من عناصر الإطفاء يواصلون العمل قرابة الساعة 7,00 (4,00 ت غ) لمحاولة السيطرة على الحريق.