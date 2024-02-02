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رئيسة الوزراء الإيطالية تزور اليابان

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أرشيفية)
2 فبراير 2024 15:34

تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، زيارة رسمية إلى اليابان، يوم الأحد المقبل تستمر 3 أيام ، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمناسبة تسلم روما رئاسة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من طوكيو.

وذكرت وكالة "Adnkronos" الإيطالية للأنباء، أنه سيسبق الاجتماع الثنائي لقاء لرئيسة الوزراء الإيطالية، مع قادة بعض أهم الشركات اليابانية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات، حسبما أفادت الحكومة الإيطالية.

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ويعد لقاء ميلوني - كيشيدا هو الرابع من نوعه خلال العام الماضي، بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني لروما 10 يناير الماضي، وقمة مجموعة السبع في هيروشيما 18 مايو 2023، وقمة المناخ COP 28 في دبي 2 ديسمبر الماضي.

ووفق رئاسة الوزراء في روما، سيكون الاجتماع الثنائي، فرصة لتقاسم أولويات الرئاسة الإيطالية وضمان الاستمرارية في المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الرئاسة اليابانية السابقة والتي تشمل: السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذكاء الاصطناعي، والعلاقات مع الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

 

المصدر: وام
جورجيا ميلوني
اليابان
إيطاليا
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