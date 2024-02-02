السبت 3 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الباكستاني يقتل 24 مسلحاً

سيارة محترقة جراء هجوم في بلوشستان
2 فبراير 2024 17:33

أعلن الجيش الباكستاني في بيان، اليوم الجمعة، أنه قتل 24 مسلحاً خلال ثلاثة أيام في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.
وقالت وكالة العلاقات العامة للخدمات الداخلية، الذراع الإعلامية للجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء إن مجموعة مسلحة تضم انتحاريين هاجمت منطقتين في إقليم بلوشستان.
وأضافت "تم تعقب هؤلاء الإرهابيين بعد ذلك في عمليات انتهت الآن بعد تطهير المنطقة وتأمينها".
كذلك، قُتل أربعة من أفراد الأمن ومدنيان خلال الهجوم والمداهمات اللاحقة.
والإقليم الجبلي غني بالمعادن، وهو أكبر أقاليم باكستان مساحة وأقلها سكانا. ويوجد فيه أكبر حقل للغاز الطبيعي في باكستان، كما يعتقد أنه غني بالكثير من الاحتياطيات غير المكتشفة.
وهو غني أيضا بمعادن نفيسة مثل الذهب الذي زاد إنتاجه خلال السنوات الأخيرة.
ويحتل الإقليم موقعاً رئيساً في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وهو جزء من مبادرة البنية التحتية الضخمة (الحزام والطريق) التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

أخبار ذات صلة
باكستان.. مقتل 9 إرهابيين بعمليات أمنية
باكستان تعلن إحباط 3 هجمات إرهابية وقتل 6 مسلحين
المصدر: وكالات
باكستان
بلوشستان
آخر الأخبار
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
الرياضة
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
اليوم 13:26
إصابات في عملية طعن بباريس
الأخبار العالمية
إصابات في عملية طعن بباريس
اليوم 13:12
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
علوم الدار
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
اليوم 13:09
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©