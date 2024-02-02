المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو

كشفت المجر، اليوم الجمعة، عن شرط جديد قبل التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، إنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وقال زولتان كوفاتش المتحدث باسم الحكومة المجرية، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مخاطبا كريسترسون "الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء السويد".

كانت السويد وفنلندا تخلتا عن عقود من الحياد وطلبتا في مايو 2022 الانضمام إلى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويتطلب انضمام عضو جديد مصادقة كل الأعضاء على طلبه.

وقد حصلت فنلندا على العضوية في أبريل الماضي. فيما تبقى السويد تنتظر مصادقة المجر على طلب حصولها على العضوية. كانت تركيا صادقت الأسبوع الماضي على طلب السويد.