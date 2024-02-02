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بوتين يشيد بالصناعات الدفاعية في روسيا

صاروخ روسي متطور
2 فبراير 2024 20:00

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بدور الصناعات الدفاعية في اقتصاد بلاده.
وقال إن أكثر من نصف مليون روسي انضموا للعمل في هذه الصناعات منذ عام 2022.
وأوضح بوتين، خلال منتدى نظّم في بلدة تولا الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب العاصمة موسكو، إنه "على مدى العام ونصف العام الماضيين، تم إحداث 520 ألف فرصة عمل جديدة في صناعة الدفاع".

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  • بوتين يتحدث خلال منتدى بشأن الصناعات الدفاعية
    بوتين يتحدث خلال منتدى بشأن الصناعات الدفاعية

منذ عام 2022، أعادت روسيا توجيه اقتصادها نحو صناعة الأسلحة وزادت إنتاجها، رغم العقوبات التي فرضها الغرب والتي تهدف خصوصا إلى عرقلة تصنيع الذخائر والأسلحة.
وأقرت الحكومة الروسية زيادة تناهز 70% في الميزانية الاتحادية المخصصة للدفاع في عام 2024.
وأوضح بوتين أن روسيا لديها "6000 شركة تابعة للمجمع الصناعي الدفاعي، توظف 3,5 ملايين شخص"، من دون احتساب "10 آلاف (...) مقاول متعاقد".
وحضّ الرئيس الروسي الشركات على "مواكبة" التطورات التكنولوجية.
وقال "لتحقيق النجاح في ساحة المعركة اليوم، من الضروري الرد بسرعة وبشكل مناسب على ما يحدث هناك... من يفعل كل هذا بشكل أسرع، ينتصر".

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الصناعات الدفاعية
الأسلحة
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