مزارعون غاضبون يحتجون في دول أوروبية عدة

تواصلت، اليوم الجمعة، مظاهرات المزارعين في دول أوروبية عدة محتجين على قوانين الزراعة في الاتحاد الأوروبي ومطالبين بتحسين ظروفهم وحمايتهم من المنافسة.

ويعترض المزارعون خصوصاً على السياسات الأوروبية، والدخل المنخفض، والتضخم، والمنافسة الأجنبية، والقواعد الناظمة، وارتفاع أسعار الوقود المستخدم في الزراعة.

وإذا كان مزراعو فرنسا قد بدأوا في إزالة الجواجز وفتح الطرق بعد أن استجابت الحكومة لبعض مطالبهم، فإن الاحتجاجات متواصلة في بولندا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

مزارعون يحتجون في إيطاليا

في إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث، اليوم الجمعة، أنها ستواصل تحركاتها بعد اجتماع مع وزير الزراعة، فيما من المقرر تنظيم سلسلة من التظاهرات في الأسابيع المقبلة في البلاد، لا سيما في 13 فبراير الجاري في مدينة برشلونة.

ونددت النقابات بـ "تزايد الإحباط والقلق" في القطاع الزراعي في إسبانيا، المصدر الرئيسي للفواكه والخضر في أوروبا.

تشهد ألمانيا، منذ أسبوع احتجاجات نظم خلالها المزارعون مسيرات بجراراتهم في العاصمة برلين. كما أقام المحتجون وفقات أمام مقرات الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم.

ولم تسلم بولندا، هي الأخرى من احتجاجات مماثلة.

كما أغلق مزارعون في هولندا طرقا سريعة بجراراتهم.

مزارعون يغلقون طرقا في هولندا

في إيطاليا، انتشرت دعوات لحث المزارعين على التجمّع في العاصمة روما.

وفي جزيرة صقلية، قرر مزارعون عرقلة حركة المرور، صباح اليوم الجمعة، في بلدة "راغوزا"، حيث سارت قافلة من الجرارات على وقع الأبواق مع لافتة كتب عليها "هل تعرف ماذا تأكل؟". وقال أحد المزارعين، عبر قناة محلية "علينا أن نتحرك لأنهم لا يستمعون إلى مشاكلنا".

في جزيرة سردينيا، يواصل المزارعون ومربو المواشي إغلاق ميناء كالياري ويعتزمون مواصلة تحركهم حتى الاثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.

مزارعون يحتجون في إيطاليا وبلغت الدعوات إلى التعبئة البرتغال، حيث أغلق مئات المزارعين طرقاً بينها معبران حدوديان مع إسبانيا، للمطالبة "بإعطاء قيمة لعملهم".

في اليونان، توقف 300 جرار وعشرات من شاحنات مربي النحل أمام المركز البلدي في مدينة سالونيكي، ثاني أكبر مدينة في اليونان، وأطلقت هذه المركبات أبواقها ورفعت عليها أعلام بالأسود والأبيض، وهتف المحتجون "أيها المزارعون، إنهم يشربون دماءكم".

في مالطا، انضم المزارعون إلى الاحتجاجات التي تسود جميع أنحاء أوروبا، اليوم الجمعة، حيث قادوا جراراتهم إلى مدخل العاصمة فاليتا.

وبلغت الدعوات إلى التعبئة البرتغال، حيث أغلق مئات المزارعين طرقاً بينها معبران حدوديان مع إسبانيا، للمطالبة "بإعطاء قيمة لعملهم". في اليونان، توقف 300 جرار وعشرات من شاحنات مربي النحل أمام المركز البلدي في مدينة سالونيكي، ثاني أكبر مدينة في اليونان، وأطلقت هذه المركبات أبواقها ورفعت عليها أعلام بالأسود والأبيض، وهتف المحتجون "أيها المزارعون، إنهم يشربون دماءكم". في مالطا، انضم المزارعون إلى الاحتجاجات التي تسود جميع أنحاء أوروبا، اليوم الجمعة، حيث قادوا جراراتهم إلى مدخل العاصمة فاليتا. مظاهرات المزارعين في مالطا

كانت هذه هي أول مظاهرات يشهدها قطاع الزراعة في مالطا منذ أكثر من 40 عاما. وقال المزارع كارمينو فاسالو: "نحن هنا لأننا سئمنا من العمل من أجل لا شيء. لقد زادت تكاليفنا. بدوننا، لن يكون هناك طعام على موائدكم".

ورفع المزارعون على جراراتهم لافتات تحمل رسائل مثل "لا مزارعين، لا طعام، لا مستقبل". وقادوا سياراتهم في العديد من الشوارع والبلدات الرئيسية في مالطا أثناء توجههم إلى فلوريانا.

ولدى وصولهم هناك، انضم إليهم رئيس الوزراء روبرت أبيلا، حيث التقى بالمتظاهرين للاستماع إلى شكاواهم.

في بلجيكا، تجمع المزارعون أمام البرلمان الأوروبي. وأغلقوا طريقا سريعا في جنوب البلاد.

وتوجه آلاف المحتجين من دول عدة إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل حيث تظاهروا ومعهم نحو 1200 جرار بهدف إيصال أصواتهم. وهتفوا "هذه ليست أوروبا التي نريدها".

في مواجهة السخط، قدمت المفوضية الأوروبية تنازلات مقترحةً بالنسبة للعام 2024 منح إعفاء "جزئي" من إراحة الأرض الإلزامية التي تفرضها السياسة الزراعية المشتركة.