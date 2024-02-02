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حمامة تستعيد حريتها بعد أشهر من الاعتقال

حمامة
2 فبراير 2024 23:14

أطلقت الهند حمامة كانت وضعتها في الأسر على مدى ثمانية أشهر للاشتباه في أنها أداة تجسسية، بعدما برّأتها أخيراً، على ما أفادت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان اليوم الجمعة.
وأوضحت المنظمة أنّ الطائر التُقط في مايو الماضي وكان يحمل "رسالة غير قابلة للقراءة" ثم أُسر في عيادة بيطرية في مدينة بومباي، قبل أن تطلقه الشرطة في 30 يناير الماضي.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنّ الرسالة أثارت قلق المحققين.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً في ما يتعلّق بعملية تجسس، لكنها أغلقت الملف في نهاية التحقيق". 

المصدر: آ ف ب
تجسس
حمامة
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