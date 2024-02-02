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اليمن: 60% من صيادي الحديدة فقدوا أعمالهم بسبب هجمات الحوثي

الصيادون من أبرز المتضررين من الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
3 فبراير 2024 01:38

عدن (الاتحاد)

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أعلن مصدر يمني رسمي أن نحو 60 % من الصيادين في محافظة الحديدة الواقعة غربي البلاد، خسروا مصادر أرزاقهم بسبب الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأوضح مدير مكتب الإعلام في الحديدة التابع للحكومة اليمنية، علي الأهدل، في تصريحات صحفية، أن نحو 300 ألف شخص في الحديدة يعملون في مهنة الاصطياد، 60 في المئة منهم فقدوا أعمالهم جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.
وأشار الأهدل  إلى أن «العمليات العدائية الحوثية قبالة سواحل الحديدة تسببت، منذ عام 2018، في مقتل 71 صيادًا وإصابة أكثر من 100 آخرين».
ولفت إلى أن السلطات المحلية في المحافظة سجلت فقدان 40 صيادًا خلال الفترة الماضية، منهم 8 صيادين مفقودون منذ 22 يومًا ولا يُعلم عن مصيرهم شيء.
وأوضح، أن «جماعة الحوثية عطلت أغلب مراكز الإنزال السمكي في المحافظة، وأجبرت بعض الصيادين على تأجير قواربهم لها، في حين دفعت بآخرين إلى التجديف بالقرب من الفرقاطات الغربية لتقديمهم كباش فداء لأعمالهم العدائية ضد القوات الأجنبية».

اليمن
جماعة الحوثي
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