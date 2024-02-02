الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 2.4 تريليون دولار لتمويل المناخ

باكو (وام، وكالات)

أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الحاجة إلى مزيد من التمويلات إذا أراد العالم تحقيق أهدافه المتعلقة بتغير المناخ.

وقال ستيل في كلمة أمام مجموعة من الطلاب في الأكاديمية الدبلوماسية في باكو عاصمة أذربيجان، التي تستضيف قمة المناخ «COP29» في نوفمبر المقبل، إن العالم يحتاج إلى حد ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار من أجل أهداف تغير المناخ العالمية.

ولفت إلى أن هذا المبلغ المطلوب سنوياً حسب تقديرات فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، سيكون للاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكيف، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بالمناخ في البلدان النامية.

وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف القادم «COP29» الذي سيعقد في نوفمبر المقبل سيكون بالغ الأهمية في دورة التطلعات المناخية،

مؤكداً ضرورة العمل بشكل جماعي لتطوير النظام المالي العالمي حتى يكون مناسباً للهدف مع خطة واضحة لتنفيذ التحول المناخي بشكل هادف.

وقال: «في الواقع، مع غياب المزيد من التمويل سوف تتبدد المكاسب المناخية التي تحققت في عام 2023 بسرعة وتتحول إلى المزيد من الوعود، ونحن في الحاجة إلى سيول وليس قطرات من تمويل المناخ».

وذكر أن «2024 هو العام الذي يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تثبت فيه من خلال إجراءات ملموسة، مركزيتها في مكافحة تغير المناخ في العالم، وتصميمها على تحقيق التأثير على نطاق واسع».

وأضاف ستيل: «ينبغي أن تتخذ بنوك التنمية خطوات جريئة نحو الإبداع المالي الذي من شأنه أن يضاعف، قدراتها المالية الجماعية بحلول عام 2030، وخاصة فيما يتعلق بالمنح والتمويل الميسر».

وسيكون تمويل المناخ هو المحور الرئيس للمحادثات التي تستضيفها أذربيجان، حيث من المتوقع تكليف الحكومات بوضع هدف جديد لما بعد عام 2025 لجمع الأموال من أجل دعم جهود البلدان النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المرجح أن يشكل تحديد هدف مالي جديد تحدياً كبيراً نظراً لأن البلدان في العام الماضي حققت فقط الهدف الذي كان محدداً في 2009 بجمع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول 2020.

وقال ستيل: «ما سنفعله في العامين المقبلين سيحدد حجم الدمار الناجم عن المناخ الذي يمكننا تجنبه خلال العقدين المقبلين، وأبعد من ذلك بكثير».