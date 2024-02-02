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«الصحة العالمية»: مقتل وإصابة وفقدان 100 ألف من سكان غزة

فلسطينيان يجمعان الحطب للتدفئة في مدينة غزة (أ ف ب)
3 فبراير 2024 01:37

غزة (الاتحاد)

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كشفت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن 100 ألف شخص في قطاع غزة، إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أو ما زالوا تحت الأنقاض.
وأفادت المنظمة في بيان، أن «وصول المرضى والمصابين، والشركاء الصحيين لإعادة إمداد المستشفيات لا يزال أمراً صعباً للغاية»، مشيرة إلى أن الافتقار إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية في غزة يعيق تنفيذ العمليات الإنسانية، مما قدّ يؤدي إلى تفكيك النظام الصحي وانهياره بالكامل.
وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور بيبركورن، ورئيس بعثة المنظمة في غزة الدكتور أحمد ظاهر: إن عدد الوفيات المسجلة في غزة بلغ أكثر من 27 ألف حالة 60% منهم النساء والأطفال، مشيراً إلى أن 13 مستشفى فقط تعمل في القطاع بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى، ولا تزال الإحالات الطبية للمرضى والمصابين بإصابات خطيرة إلى خارج غزة غير كافية.
وأضاف أن «الأمراض في انتشار وتسارع، حيث يوجد أكثر من 245 ألف حالة التهاب رئوي، و161 ألف حالة إسهال حاد، و70 ألف حالة حرب، و44 ألف حالة طفح جلدي، وأكثر من 6 آلاف حالة جدري مائي».
وأعربت المنظمة عن القلق إزاء انتشار سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، وأن لا أحد في غزة في مأمن من المجاعة وفقاً للتصنيف الدولي للأمن الغذائي.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات داخل غزة، واستئناف دخول السلع الأساسية من القطاع الخاص.

منظمة الصحة العالمية
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