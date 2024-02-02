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نيوزيلندا تقدم 5 ملايين دولار مساعدات إضافية لفلسطين

عائلة فلسطينية تنزح من خان يونس نحو رفح (رويترز)
3 فبراير 2024 01:38

ويلينغتون (وكالات)

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أعلنت الحكومة النيوزيلندية عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لفلسطين لتلبية احتياجات المساعدات الإنسانية القصوى في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في بيان أمس، أن المساعدات الجديدة البالغة 5 ملايين دولار لفلسطين سيتم تسليمها من خلال برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».
ووصف بيترز تأثير الصراعات في المنطقة على المدنيين بأنه «فظيع».  
وقال: «مع وجود 2.2 مليون شخص على حافة المجاعة في غزة، فإن عمل برنامج الأغذية العالمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وذكر بيترز أن «نيوزيلندا علقت المساعدات التي تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا»، مشيراً إلى أنهم على اتصال مع الأمم المتحدة والدول المانحة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق مع موظفي الوكالة.
ومنذ 26 يناير الماضي، جرى تعليق تمويل «الأونروا» من جانب الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.

نيوزيلندا
فلسطين
الحكومة النيوزيلندية
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الحرب في غزة
حرب غزة
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