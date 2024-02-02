واشنطن: نعمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة

واشنطن (الاتحاد، وكالات)

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع «البنتاجون»، مساء أمس الأول: «إنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط»، مضيفاً «نواصل العمل لتجنب صراع أوسع نطاقاً في المنطقة لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا».

وفي السياق، أكدت الولايات المتحدة على وضوحها التام فيما يتعلق بمعارضتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة: «لطالما أوضحنا أننا نعتقد أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية يقوض السلام ويقوض الاستقرار ويهدد في نهاية المطاف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجعلها أكثر صعوبة».

وتابع «سنواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن»، مضيفاً: «نحن واضحون تماماً بشأن معارضتنا لتوسيع المستوطنات وقد أوضحنا ذلك مع حكومة إسرائيل، وسنستمر في إيضاح الأمر لهم».

وفيما يتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، قال ميلر: «من دون الكشف عن الكثير من محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة سأقول إننا أجرينا بعض المحادثات الصريحة جداً معهم حول عنف المستوطنين المتطرفين ويتضمن ذلك بعض المحادثات التفصيلية حيث عرضنا حالات على الجانب الإسرائيلي كلما اطلعنا على تقارير موثقة من قبل المستوطنين وطلبنا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة».

ومساء أمس الأول، فرضت إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات على 4 إسرائيليين تتهمهم بالتورط في أعمال عنف يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، في بيان، إن «أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم».

وأضاف سوليفان: «الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وفي ديسمبر الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.