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ترحيل 54 مهاجراً من بنغازي

أرشيفية
3 فبراير 2024 01:38

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أمس، ترحيل 54 مهاجراً غير شرعي من مركز إيواء وترحيل إلى مدينة سرت تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.
وقال المكتب الإعلامي للجهاز، إن «المهاجرين غير الشرعيين من نيجيريا والنيجر وإرتيريا والجزائر واليمن وتونس وغانا ومالي وإثيوبيا وسوريا والصومال وكينيا وساحل العاج، والمغرب». 
وأضاف، أن «منهم مصابين بأمراض معدية مثل التهاب الوباء الكبدي»، مشيراً إلى أنه تم ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها الفرع داخل الاختصاص، ومنهم من عليه قيودات أمنية وأحكام قضائية.
وأكد المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن هذه الأعمال يقوم بها الفرع للحفاظ على الأمن القومي والصحي للمدينة.

بنغازي
مكافحة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير النظامية
أزمة الهجرة
ليبيا
ترحيل المهاجرين
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