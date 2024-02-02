تدمير مخازن أسلحة لـ«الشباب» الإرهابية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت القوات الأمنية الصومالية، تدمير مخازن أسلحة لميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في مناطق عدة بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن ذلك جاء في بيان صادر عن قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أكد فيه أيضاً تدمير مركز تخزين أسلحة للإرهابيين، ومركز آخر يوجد فيه عدد كبير من الآليات.

والأربعاء الماضي، أعلنت أجهزة الأمن مقتل 6 من قيادات «الشباب» في عملية عسكرية مشتركة جنوب وسط البلاد.

وقالت قيادة الأمن الوطني إن «العملية العسكرية التي نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في الـ 28 من الشهر الماضي جرت في منطقة بوق أقبلي بمحافظة هيران».

وأشارت إلى أن «العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 6 من أبرز القيادات المطلوبة في صفوف ميليشيات الشباب أثناء تنقلهم في سيارتين».