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روسيا تعلن تحقيق مكاسب في جبهات القتال

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
3 فبراير 2024 00:18

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجمعة، أن جيش بلاده حقق مكاسب في جبهات القتال في مناطق مختلفة من أوكرانيا. 
وقال شويغو، خلال اجتماع في العاصمة موسكو مع ضباط كبار من الجيش الروسى "وحداتنا تتقدم وتوسع المنطقة الخاضعة لسيطرتها وتحسن وضعها على خط المواجهة".
وأضاف وزير الدفاع الروسي أنه "بعد فشل هجوم أوكرانيا المضاد، تمتلك القوات المسلحة الروسية زمام المبادرة الاستراتيجية على خط المواجهة بأكمله".
وأوضح شويغو أن الجيش الروسي سيطر على قريتي تاباييفكا وكروخمالنى في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا وقرية فيسيلي بالقرب من باخموت في منطقة دونباس.

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المصدر: د ب أ
سيرجي شويجو
سيرغي شويغو
جبهات القتال
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