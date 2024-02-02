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مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض لأدنى مستوى في سنوات

حبوب
3 فبراير 2024 00:42

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.
وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.
وبذلك، يسجل المؤشر في يناير أدنى مستوى منذ فبراير 2021.
وأضافت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الشهري، أن "أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي".
وقالت الفاو إن أسعار الذرة أيضا انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى إلى انخفاض الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار.
في تقرير منفصل، قالت الفاو إن إنتاج الحبوب العالمي في 2023 يبدو أنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن، بزيادة 1.2 بالمئة عن 2022.
وسجل الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.
وقالت المنظمة "الجزء الأكبر من التعديل راجع إلى بيانات رسمية جديدة من كندا والصين وتركيا والولايات المتحدة، حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة بدعم زيادة أكبر من المتوقع لأحجام المحاصيل والمساحات المحصودة".

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