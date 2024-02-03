الأحد 4 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز

أرشيفية
3 فبراير 2024 09:51

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي الجمعة، مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "هذه الاختبارات تعد جزءاً من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة".

وعادة ما تعلق وكالة الأنباء المركزية على التجارب الصاروخية بعد يوم واحد من الإطلاق.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز
كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ كروز
المصدر: وكالات
بيونج يانج
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
مطالبات بمبادرة عربية بأدوات تنفيذ ناجحة لإنقاذ لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدور العربي ضرورة لحلحلة أزمات لبنان
اليوم 00:53
غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
اليوم 00:53
سيارة مدمرة في موقع غارة جوية أميركية في العراق (رويترز)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تشن غارات في العراق وسوريا
اليوم 00:53
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
اليوم 00:53
الرئيس السنغالي ماكي سال
الأخبار العالمية
الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
اليوم 00:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©