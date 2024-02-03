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كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات

كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
3 فبراير 2024 13:00

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة ثانية أشد عنفاً تتجه صوب جنوب كاليفورنيا اليوم السبت مهددة بفيضانات وانهيارات أرضية خطيرة، فيما لا تزال آثار عاصفة سابقة ظاهرة في معظم أنحاء الولاية.

ومن المتوقع هطول أمطار تزداد غزارتها تدريجياً على كاليفورنيا اليوم السبت، وعلى سواحل تمتد لمسافة 480 كيلومتراً خلال اليومين المقبلين مع انتشار العاصفة من سان لويس أوبيسبو وجنوب سانتا باربره عبر مقاطعات لوس انجليس وسان دييجو.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات في المنطقة بأكملها تحسباً لانهمار كميات هائلة من الأمطار على مدار 36 ساعة مصحوبة برياح عاتية.


وقال خبراء الأرصاد، إن احتمالات حدوث الفيضانات كبيرة مع تشبع التربة بالفعل بالماء وارتفاع منسوب المياه بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة يوم الخميس.

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