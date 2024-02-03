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الصين تطلق 9 أقمار صناعية

أرشيفية
3 فبراير 2024 14:45

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن صاروخاً صينياً قوياً رغم صغر حجمه وقادراً على إرسال حمولات إلى الفضاء بتكلفة تنافسية أوصل اليوم السبت تسعة أقمار صناعية إلى المدار، في استعداد على ما يبدو لعام آخر حافل بإطلاق المهام التجارية الصينية.


وانطلق الصاروخ جيه لونغ-3، المعروف أيضاً باسم سمارت دراجون-3، من بارجة عائمة قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.
وعملية الإطلاق هي المهمة الثالثة للصاروخ الذي طورته شركة تشاينا روكيت، وهي فرع تجاري تابع لشركة حكومية متخصصة في صناعة مركبات الإطلاق، منذ عام 2022.
ودعا الرئيس شي جين بينغ إلى توسيع الصناعات الاستراتيجية ومنها قطاع الفضاء التجاري الذي يعتبر أساسياً في إنشاء مجموعات من الأقمار الصناعية التي تستخدم في الاتصالات والاستشعار عن بُعد والملاحة.

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ويمكن لصاروخ جيه لونغ-3 أن ينقل حمولة يصل وزنها إلى 1500 كيلوجرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر.

المصدر: وكالات
الصين
قمر صناعي
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