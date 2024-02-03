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أوكرانيا تهاجم منشأة رئيسية للنفط في روسيا

فرق الطفاع المدني تقاوم الحريق في منشأة فولغوغراد في روسيا
3 فبراير 2024 16:30

قال مصدر أوكراني إن طائرتين مسيرتين ضربتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولغوغراد في جنوب روسيا، اليوم السبت، في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.
وقال أندري بوتشاروف حاكم المنطقة، عبر تطبيق «تلغرام»، إن «الدفاعات الجوية وأنظمة التشويش الإلكتروني صدّت هذه الليلة هجوما بمسيّرات في فولغوغراد وتحديداً في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالييه».
وأوضح «إثر إسقاط طائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد»، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء تمكّنوا من احتواء النيران صبيحة السبت.
ولم يسفر هذا الهجوم عن ضحايا، بحسب حاكم المنطقة.
وجاء في الموقع الإلكتروني للمصفاة أنها «أكبر منتج للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية الاتحادية» التي تضمّ ثماني دوائر إدارية في جنوب غرب روسيا.
وتقع المصفاة في جنوب مدينة فولغوغراد.
وبثّت قناة «في 1» المحلية مشاهد قالت إنها للهجوم تظهر انفجارا في الليل. وأكد سكان في المنطقة تواصلت معهم «في 1» سماع دويّ انفجارين.
وهذه الضربة هي الأحدث في سلسلة من هجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا على منشآت نفط روسية في الأسابيع الماضية، وهي البنية التحتية التي تعدها كييف حيوية بالنسبة لروسيا.
وأشار المصدر في كييف، لوكالة رويترز للأنباء، إلى أن مثل هذه الهجمات بالطائرات المسيرة ستستمر.
وأردف المصدر «من خلال ضرب مصافي النفط في المجمع الصناعي العسكري الروسي، فإننا لا نقطع فقط الخدمات اللوجستية لإمدادات الوقود للمعدات، بل نقلل أيضا من تعبئة الميزانية الروسية».
وسبق أن هاجمت أوكرانيا منشآت نفطية روسية أخرى.
وأعلن الجيش الروسي، من جهته في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة له صدّت أو أسقطت بوساطة أنظمة التشويش أربع طائرات مسيّرة في منطقة بلغورود واثنتين في فولغوغراد وأخرى في روستوف أون دون.

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المصدر: وكالات
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