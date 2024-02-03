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تركيا تعتقل العشرات للاشتباه في صلتهم بـ«داعش»

عناصر من الشرطة التركية
3 فبراير 2024 17:22

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن السلطات قبضت، اليوم السبت، على 34 شخصاً يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم داعش الإرهابي في عملية واسعة النطاق ضد التنظيم المتشدد.
وأضاف يرلي قايا، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن جميع المشتبه بهم، الذين قبض عليهم في «عملية-القفص 35»، هم أجانب مطلوبون بموجب نشرة حمراء من «الإنتربول» تطالب باعتقالهم، مشيراً إلى أن الشرطة ضبطت أيضاً مسدسات عدة غير مرخصة.
وتكثف السلطات التركية عملياتها ضد التنظيم المتطرف بعد أن قتل مسلحان من التنظيم شخصا في كنيسة بإسطنبول الأسبوع الماضي خلال قداس يوم الأحد.
وقال يلماز تونج وزير العدل التركي، أمس الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على 25 مشتبهاً بهم، من بينهم مسلحان، فيما يتعلق بحادثة إطلاق النار في الكنيسة. 

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اعتقالات
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