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مزارعو ألمانيا يغلقون الطرق المؤدية إلى أكبر مطارات البلاد

مزارعو ألمانيا يغلقون مطارا
3 فبراير 2024 20:53

أغلق مئات المزارعين المعارضين لتعديل الضرائب على وقود الديزل، اليوم السبت، بجراراتهم الطرق المؤدية إلى مطار فرانكفورت، الأكبر في ألمانيا، وفقاً لشرطة المدينة.
وصباحاً، حذرت الشرطة في فرانكفورت، على منصة "إكس"، من "اضطرابات مرورية حول المطار. ويُرجى من الأشخاص المتجهين إلى المطار استخدام وسائل النقل العام".
وعند الظهر، أفادت تقديرات الشرطة بمشاركة 400 جرار في التظاهرة، بينما أعلنت جمعية المزارعين في ولاية هيسن عن حوالى ألف آلية زراعية.
بعيد الظهر، أشارت الشرطة إلى أن "المنظمين انهوا رسميًا التظاهرة في المطار، وبالتالي، رفعت جميع العوائق المؤقتة".
وقالت متحدثة باسم جمعية المزارعين في هيسن إن التحرك جرى "بشكل سلمي".
يندرج هذا الاحتجاج في إطار حركة تعبئة واسعة النطاق للمزارعين الألمان الذين يعارضون إصلاح الضرائب على وقود الديزل الزراعي ويريدون لفت الانتباه إلى مخاوفهم بشأن قدرتهم التنافسية.
وأشارت المتحدثة إلى أنه كان من المقرر التظاهر حول المطار مع ترك مسارات الوصول إلى المحطات مفتوحة، حتى يتمكن الركاب من السفر.

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مطار فرانكفورت
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