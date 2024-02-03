رئيس السنغال يعلن قرارات مهمة بشأن انتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، قرارات مهمة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير الجاري.

وقال سال إنه قرر تأجيل الانتخابات إلى موعد غير مسمى.

كما أعلن الرئيس السنغالي، في خطاب أذاعه التلفزيون الوطني، أنه ألغى قانون الانتخابات بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

جاءت هذه القرارات قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض.

واستبعد المجلس الدستوري السنغالي مرشحون، أبرزهم كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويقول المرشحون المستبعدون إن قواعد الترشح لم تطبق بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.

وقال سال، في كلمته "هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض، بشكل خطير، مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها".

ولم يحدد الرئيس موعدا جديدا للانتخابات لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه يهدف إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأضاف سال أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره المتعلق بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.