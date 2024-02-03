المزارعون يواصلون الاحتجاج في دول أوروبية عدة

تواصلت تعبئة المزارعين الأوروبيين، اليوم السبت، للمطالبة بتحسين دخلهم، لكن بشكل متفاوت بين الدول، مع خروج تظاهرات في ألمانيا وسويسرا وإيطاليا حيث أعلن المحتجون الزحف إلى العاصمة روما.

في المقابل، فقدت الحركة زخمها في رومانيا وفرنسا مع وقف المزارعين في البلدين الاحتجاجات.

أما في إيطاليا، فقد تظاهر مزارعون وقادوا نحو 150 جرارا في "أورتي" الواقعة على مقربة من روما، وأعلنوا وصولهم الوشيك إلى العاصمة الإيطالية، حسب ما أفاد مراسل صحافي.

احتجاجات المزارعين في إيطاليا

سار المزارعون الغاضبون في موكب قرب طريق سريع رئيسي، وطالبوا بتحسين ظروف عملهم ودخلهم.

وقال المتظاهر فيليس أنطونيو مونفيلي "سنذهب جميعنا إلى روما، من كل إيطاليا"، من دون أن يحدد الموعد.

وصرّح المتظاهر دومينيكو شيرجي "من خلال هذا الاحتجاج ننتظر أن تقدم لنا الحكومة إجابات مباشرة".

يطالب المزارعون الإيطاليون بمقابلة حكومة رئيسة الوزراء المحافظة جورجيا ميلوني منذ أيام، من دون أن يتلقوا ردا حتى الآن.

في ألمانيا، عطل مئات المزارعين المعارضين لخطة خفض الدعم لوقود الديزل، بجراراتهم الوصول إلى مطار فرانكفورت الأكبر في البلاد حتى بداية بعد ظهر اليوم السبت، حسب ما أعلنت شرطة المدينة.

مزارعو ألمانيا يغلقون مطارا

عند منتصف النهار تقريبا، قدرت الشرطة عدد الجرارات، التي شاركت في التظاهرة، بنحو 400 جرار، في حين أحصت جمعية مزارعي ولاية هيسن ما يصل إلى ألف جرار.

- أول تظاهرة في سويسرا

شهدت سويسرا أول مظاهرة احتجاجية للمزارعين، اليوم السبت، وجاب موكب يضم حوالى ثلاثين جرارا شوارع جنيف للتعبير عن مطالب المزارعين السويسريين.

وقالت إيلين مولر الأمينة العامة لاتحاد "يونيتار" الذي نظم التظاهرة "هذا هو أول تجمع للمزارعين في سويسرا بعد التظاهرات والإغلاقات التي تشهدها جميع أنحاء أوروبا".

مظاهرات المزارعين في سويسرا

وأضافت في تصريح صحافي "في سويسرا، يقول كثيرون إن الوضع مختلف وإننا لا نخضع لسياسات الاتحاد الأوروبي، لكننا رغم ذلك ما زلنا في نفس الإطار".

في إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث، أمس الجمعة، مواصلة تعبئتها عقب اجتماع مع وزير الزراعة. ومن المقرر تنظيم سلسلة من التظاهرات في الأسابيع المقبلة في البلاد، إحداها في مدينة برشلونة في 13 فبراير.

ودانت نقابات المزارعين "الإحباط والقلق المتزايد" في القطاع الزراعي في إسبانيا، الدولة الأوروبية الرائدة في تصدير الفواكه والخضروات.

في هولندا، نفذ المزارعون تحركات احتجاجية على طرق سريعة مساء الجمعة وأغلقوا طريقا سريعا شمال أمستردام لفترة وجيزة، وفقا لوكالة الأنباء الهولندية.

وغادر مزارعون آخرون موقعا كانوا قد قطعوا فيه الطريق عند الحدود مع بلجيكا صباح اليوم السبت، لكن الجرارات البلجيكية كانت لا تزال في الموقع وتعذّرت إعادة فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية.

ورفعت معظم الإغلاقات الجمعة في بلجيكا، بما في ذلك في ميناء زيبروغ، لكن العديد من مراكز التوزيع التابعة لسلاسل المتاجر الكبرى ظلت مغلقة، اليوم السبت، بحسب الوكالة البلجيكية.

وكان المزارعون الفرنسيون، الذين بدأوا الحركة الاحتجاجية الواسعة، قد رفعوا معظم حواجز الطرق، أمس الجمعة، غداة إعلان الحكومة الفرنسية تقديم مساعدات بقيمة 400 مليون يورو و"الإيقاف المؤقت" لخطة خفض استعمال المبيدات.

- "طفح الكيل"

في رومانيا، بدأ المزارعون وعمال النقل البري وهم من بين الأوائل في أوروبا الذين قالوا "طفح الكيل" وبدأوا إغلاق الطرق، في إنهاء احتجاجاتهم، اليوم السبت، بعد الإعلان عن اتفاق مع حكومتهم.

وقال دانوت أندروس أحد ممثليهم إن المتظاهرين "راضون" عن حصولهم على مقعد على طاولة المفاوضات.

وفي محاولة لإخماد الغضب الذي يتزايد في القارة، وعدت المفوضية الأوروبية الخميس باتخاذ إجراءات للدفاع عن "المصالح المشروعة" لمزارعي الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال تقليل "العبء الإداري" الذي تفرضه السياسة الزراعية المشتركة.

يطالب المزارعون الأوروبيون بمطالب موحدة في كل البلدان: تعديل سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة، تحسين الدخل، مكافحة التضخم، الحماية من المنافسة الأجنبية، رفع المعايير الصارمة على الإنتاج، وعدم رفع الدعم عن أسعار الوقود المستعمل في الزراعة.