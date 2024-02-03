مباحثات ليبية فرنسية بشأن ضرورة تشكيل حكومة موحدة

حسن الورفلي (بنغازي)

اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج لمناقشة «المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

عقد اللقاء بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، وتناول الأوضاع السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

وأضاف البيان أن عقيلة صالح أكد «تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي».

ووجّه مهراج دعوة إلى رئيس مجلس النواب لزيارة دولة فرنسا خلال الأيام المقبلة، حسب البيان.

والثلاثاء الماضي، جدد عقيلة التأكيد ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وذلك خلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال باتيلي إن اللقاء الذي عقد في بنغازي ناقش تطورات العملية السياسية، حيث شدد على «ضرورة مشاركة جميع القادة بشكل إيجابي في الحوار الذي اقترحه للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الجمود الذي يسبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي».