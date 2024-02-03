19 قتيلا جراء حرائق غابات في تشيلي

تسببت حرائق الغابات المستعرة في منطقة "فالبارايسو" بوسط تشيلي في مقتل 19 شخصا على الأقل.

وأمرت كارولينا توها وزيرة الداخلية بمزيد من عمليات الإجلاء من المناطق المكتظة بالسكان.

وقالت توعا إنه تم التعرف على هوية 15 من الضحايا وإن جميعهم من منطقة "فيلا إندبندنسيا".

وأضافت أن هناك 92 حريقا مستعرا وأن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا.

وأضافت وزيرة الداخلية، اليوم في مؤتمر صحفي "التقرير حتى الآن عن الوفيات مؤقت للغاية. لدينا تقارير من أماكن أخرى حيث توجد مؤشرات على احتمال وقوع وفيات، لكن ليس لدينا تأكيد على الأرض".

وذكرت أن من المقرر أن يتفقد رئيس تشيلي جابرييل بوريك المنطقة المتضررة جوا اليوم السبت.

وأعلن بوريك حالة الطوارئ في منطقة "فالبارايسو" في وقت متأخر من يوم الجمعة وأمر بعمليات إجلاء أولية.