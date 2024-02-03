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الأمم المتحدة تطالب المانحين بتقديم 4 مليارات دولار لليمن

طفل يمني يدرس في العراء (أرشيفية)
4 فبراير 2024 00:53

عدن (الاتحاد)

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دعم الجهود الأممية

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني في اليمن، نداء إلى الجهات المانحة تقديم حوالى أربعة مليارات دولار للاستجابة لحاجات 18.2 مليون شخص هذا عام 2024 في اليمن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان صحفي: «تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 مبلغ 2.7 مليار دولار أميركي للمساعدات المنقذة للأرواح في اليمن».
وأضاف البيان «نظراً للاحتياجات الإنسانية الشديدة، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناشد 219 شريكاً عاملاً في المجال الإنساني تقديم الدعم العاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص في اليمن». وأشار البيان إلى أن صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يحتاج أيضاً إلى مبلغ 1.3 مليار دولار أميركي لتقديم الدعم إلى ملايين اليمنيين.
وناشد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة بيتر هوكينز المانحين تقديم دعمهم المستمرّ والعاجل، مؤكداً أنه يجب ألا ندير ظهورنا للشعب اليمني. وقدرت الأمم المتحدة، أمس الأول، أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الجاري، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق.

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