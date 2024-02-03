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«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود

غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
4 فبراير 2024 00:53

جنيف (وكالات)

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة أصيبوا أو فقدوا أو قتلوا مع تدهور الوضع في القطاع. ويشكل هذا الرقم 4.3 في المئة من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. 
وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي للأمم المتحدة عبر الفيديو من القدس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن بقية السكان يواجهون ظروفاً سيئة للغاية ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية من السلامة والغذاء والصحة والدفء. 
وقال إن وسط غزة يشهد تصاعداً في الأعمال العدائية، وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.
وأعرب بيبركورن عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، وقال إن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة.

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