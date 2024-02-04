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وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب
4 فبراير 2024 09:06

 توفي الرئيس الناميبي حاجي جينجوب، اليوم الأحد، عن 82 عاماً بمستشفى في العاصمة "وندهوك"، وذلك بعد أسابيع من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وذكرت الرئاسة، في رسالة عبر منصة "إكس" بتوقيع رئيس البلاد المؤقت نانغولو مبومبا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس، "ببالغ الحزن والأسف أبلغكم بأن حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يعالج".

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 وكانت الرئاسة قد أعلنت الشهر الماضي أن فحصاً طبياً روتينياً كشف عن وجود خلايا سرطانية لدى الرئيس جينجوب، وقالت انه سيخضع لعلاج مناسب، مع احتفاظه بمهماته الرئاسية.

 

المصدر: وام
ناميبيا
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