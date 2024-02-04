الإثنين 5 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول روسي يزور سول إثر تصريحات بشأن كوريا الشمالية

أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي
4 فبراير 2024 16:37

يزور اندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، العاصمة سيول، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، وذلك بعد تصريحات بشأن كوريا الشمالية.
والتقى المسؤول الروسي المكلف شؤون آسيا-المحيط الهادئ نظيره الكوري الجنوبي شونغ بيونغ-وون، الجمعة، وناقش معه الأزمة في أوكرانيا والقضايا الثنائية، بحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم"، الناطقة العربية، أن رودينكو أعرب عن قلق موسكو حيال التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
تأتي زيارة رودينكو بعد تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت فيه أن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية "يرجع في المقام الأول إلى سياسة الولايات المتحدة وحلفائها".
واستدعت كوريا الجنوبية، أمس السبت، سفير روسيا للاحتجاج على تصريحات زاخاروزفا.
كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذكرتا أن كوريا الشمالية أرسلت أسلحة إلى روسيا رغم عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر أي إجراءات مماثلة، وهو ما تنفيه موسكو.

أخبار ذات صلة
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز
المصدر: وكالات
أندريه رودينكو
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
علوم الدار
"حكماء المسلمين" في باكستان وإندونيسيا وماليزيا يحتفي باليوم الدولي للأخوة الإنسانية
اليوم 10:10
خورفكان يخسر أمام الرياض
الرياضة
خورفكان يخسر أمام الرياض
اليوم 09:59
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اقتصاد
الذهب يخسر في المعاملات الفورية
اليوم 09:48
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لفيضانات مع تعرضها لعاصفة جديدة
اليوم 09:26
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
الأخبار العالمية
أبو كيلة يعلن فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية بالسلفادور
اليوم 09:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©