مسؤول روسي يزور سول إثر تصريحات بشأن كوريا الشمالية

يزور اندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، العاصمة سيول، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، وذلك بعد تصريحات بشأن كوريا الشمالية.

والتقى المسؤول الروسي المكلف شؤون آسيا-المحيط الهادئ نظيره الكوري الجنوبي شونغ بيونغ-وون، الجمعة، وناقش معه الأزمة في أوكرانيا والقضايا الثنائية، بحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، الناطقة العربية، أن رودينكو أعرب عن قلق موسكو حيال التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.

تأتي زيارة رودينكو بعد تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت فيه أن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية "يرجع في المقام الأول إلى سياسة الولايات المتحدة وحلفائها".

واستدعت كوريا الجنوبية، أمس السبت، سفير روسيا للاحتجاج على تصريحات زاخاروزفا.

كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذكرتا أن كوريا الشمالية أرسلت أسلحة إلى روسيا رغم عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر أي إجراءات مماثلة، وهو ما تنفيه موسكو.