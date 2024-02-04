بعد عام على الزلزال.. تركيا تتذكر أسوأ كارثة في تاريخها الحديث

تحيي تركيا حتى الثلاثاء ذكرى زلزال 6 فبراير 2023 وهو أسوأ كارثة في تاريخها الحديث إذ خلّف أكثر من 53 ألف قتيل في جنوب شرق البلاد.

وأدّت الهزة الأرضية العنيفة، خلال 65 ثانية، إلى مقتل 53537 شخصاً، بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات الجمعة.

إلى ذلك، سُجّل مقتل 6 آلاف شخص في سوريا المجاورة ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى حوالي 60 ألف قتيل، لتصبح من بين أكثر 10 كوارث حصداً للأرواح خلال المئة عام الماضية. ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"كارثة القرن".

وطالت آثار الزلزال إحدى عشرة مقاطعة، ملحقةً أضراراً بـ 14 مليون تركي.

وقالت كاغلا ديميريل (31 عامًا) "مر عام وذكرى الزلزال لا تفارقنا".

ودُمرت انطاكيا القديمة الواقعة في محافظة هاتاي المتاخمة لسوريا بنسبة 90 بالمئة.

وأضافت ديميريل "فقدت الحياة أهميتها. لم يعد لدي عائلة لأزورها".

في المجموع، انهار أكثر من 100 ألف مبنى جراء الزلزال، وتضرر 2,3 مليون مبنى آخرين.

وقال قادر ينيسلي، وهو متقاعد يبلغ 70 عامًا يقطن في كهرمان مرعش على بعد 50 كيلومترًا من مركز الزلزال "عندما أدخل إلى منزلي، أرتعد. لقد نجونا".

وأكدت وزارة البيئة، بعد مرور أحد عشر شهراً، أن نصف المباني الموعودة باتت قيد الإنشاء، وأن 46 ألف مسكن جاهز للتسليم حالياً.

وسلم الرئيس التركي، أمس السبت، مفاتيح أول 7 آلاف مسكن لعائلات في هاتاي سُحبت أسماؤها بالقرعة.

وقال إن "الهدف هو تسليم ما بين 15 إلى 20 ألف منزل شهرياً". وأضاف، أمام عدد من الناجين "من المستحيل أن نعيد الأحياء الذين فقدناهم، ولكن يمكننا تعويض خسائركم الأخرى".

كما دشّن أردوغان مستشفى بسعة 200 سرير في الاسكندرونة على ساحل هاتاي.

وتوجه الرئيس التركي، اليوم الأحد، إلى غازي عنتاب وسيتوجه الثلاثاء إلى كهرمان مرعش لتدشين منشآت أخرى.