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روسيا تعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وخسائر في العتاد

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
4 فبراير 2024 17:41

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا مفصلا بشأن خسائر للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيانها، أن نحو 720 عسكريا أوكرانيا لقوا حتفهم بعمليات للقوات الروسية، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأضاف البيان أنه على محور جنوب دونيتسك، قُصفت تجمعات للقوات الأوكرانية ولقي نحو 115 عسكريا أوكرانيا حتفهم ودُمرت مدرعتان و3 سيارات وقطع مدفعية.
وتابع الوزارة أن محور زابوريجيا،  شهد تعرض تجمعات من القوات الأوكرانية للقصف ولقي نحو 45 عسكريا أوكرانيا حتفهم ودُمرت مركبتان ومدفع وراجمة صواريخ.
وعلى محور خيرسون، قَصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل نحو 30 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في لوغانسك وخاركيف وزابوريجيا. 

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المصدر: د ب أ
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خسائر بشرية
الجيش الأوكراني
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