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ترامب يتوعد الصين بإجراءات جديدة إن فاز بالرئاسة

دونالد ترامب
4 فبراير 2024 22:01

توعد الرئيس الأمرييي السابق دونالد ترامب، الصين برسوم جمركية مجددا حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
وأضاف، في مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة (فوكس نيوز) التلفزيونية "علينا أن نفعل ذلك... أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار...".
وردا على سؤال عن تقرير أشار إلى أنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق "أود أن أقول ربما ستكون (الرسوم) أكثر من ذلك".
وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر والتي سيخوض غمارها أيضا الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
وفرض ترامب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية وأضافت قيودا جديدة تحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها بسبب مخاوف أمنية.
ويجري الممثل التجاري الأميركي مراجعة للرسوم الجمركية.
ورفض ترامب ما تسميه بعض وسائل الإعلام، حربا تجارية مع الصين.
وقال، في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي "إنها ليست حربا تجارية. لقد قمت بعمل رائع مع الصين في كل شيء".
وتابع "أريد أن يكون أداء الصين عظيما، أريد ذلك. وأنا أحب الرئيس شي كثيرا. لقد كان صديقا جيدا لي خلال فترة ولايتي".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الصين
رسوم جمركية
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