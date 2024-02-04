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مجموعة السبع تبحث قرارا بشأن استخدام أصول روسية

أوراق من عملة الدولار الأميركي
4 فبراير 2024 22:32

ذكرت وكالة "بلومبرج نيوز"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة السبع تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار أميركي من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
كان مصدر مطلع ذكر أن إيطاليا تعتزم، خلال رئاستها للمجموعة العام الحالي، التصدي للتصورات المتزايدة بأن الدول الغربية سئمت من تقديم الدعم لأوكرانيا.
وتستضيف إيطاليا، في يونيو المقبل، قمة المجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، يوم الخميس الماضي، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 اتفقت على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار أميركي) لأوكرانيا.
وأضاف على منصة (إكس) "يضمن هذا تمويلا ثابتا وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا".

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المصدر: وكالات
مجموعة السبع
أصول مجمدة
روسيا
إعادة إعمار أوكرانيا
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