رئيس تشيلي يعلن ارتفاعا كبيرا لعدد قتلى حرائق الغابات

قال رئيس تشيلي غابرييل بوريك، اليوم الأحد، إن عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في البلاد ارتفع إلى 64 وإنه مرشح للزيادة في الأيام المقبلة.

وأضاف، في خطاب أذاعه التلفزيون "نعلم أن هذا العدد سيزيد، سيرتفع كثيرا".

وتابع أن البلاد تواجه "مأساة كبيرة جدا".

رئيس تشيلي غابرييل بوريك

تهدد حرائق الغابات، التي بدأت قبل عدة أيام، مشارف "فينيا ديل مار" و"فالبارايسو"، وهما من المدن الساحلية السياحية.

فرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارا من التاسعة مساء في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران.

وقال بوريك، الذي أعلن الحداد الوطني لمدة يومين بدءا من غد الاثنين، إن على تشيلي أن تستعد لمزيد من الأخبار السيئة. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 51 شخصا.

وقالت السلطات إن مئات الأشخاص ما يزالون في عداد المفقودين وإن عدد المنازل المتضررة تجاوز ألفا. وقال مسؤولون، أمس السبت، إن أكثر من 90 حريقا اندلعت في أنحاء تشيلي.