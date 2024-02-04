موجة حارة تجتاح أستراليا واشتعال حرائق بغابات تشيلي

سيدني (وكالات)

اجتاحت موجة حارة مساحات كبيرة من أستراليا، أمس، وحذرت السلطات من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة النينيو المناخية. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد تنبيهات بشأن الموجة الحارة في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا، وإقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي وأستراليا الغربية، وحذرت من أن درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

وأظهرت بيانات الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة القصوى في غرب سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تبلغ 39 درجة مئوية، أي ما يقرب من 10 درجات أعلى من المتوسط في ​​فبراير.

ودفعت الظروف الحارة والجافة المصحوبة برياح عاصفة خبراء الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات من «خطر الحرائق الشديد» في أجزاء من ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا.

وفي السياق، قُتل 51 شخصاً على الأقلّ في حرائق غابات تجتاح وسط تشيلي وجنوبها مع احتمال أن ترتفع هذه الحصيلة، في أسوأ مأساة تشهدها البلاد خلال العقد الأخير. وتتوسع رقعة الحرائق في منطقة بالبارايسو السياحية، حيث يقع منتجع بينيا ديل مار الساحلي الشهير.

ولا تزال حصيلة الضحايا ترتفع إذ تحدثت السلطات في بادئ الأمر عن تسجيل 45 قتيلًا ثمّ أشار المسؤول في وزارة الداخلية مانويل مونسالبي أمس الأول إلى «وفاة ستة آخرين في مراكز طبية».

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تضررت أو دُمّرت بين ثلاثة آلاف وستة آلاف منازل في حرائق الغابات هذه، وهي الأكثر دموية في العقد الأخير، وفق مونسالبي.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها، إن النيران أتت على زهاء 43 ألف هكتار، خصوصا عند ساحل المحيط الهادئ.

وقال الرئيس التشيلي غابريال بوريتش بعد تحليقه بمروحية فوق المنطقة المتضررة «نعلم أن (أعداد الضحايا) سترتفع».

وقالت ماكارينا ريبامونتي رئيسة بلدية بينيا ديل مار، الواقعة على بُعد نحو مئة كيلومتر إلى غرب سانتياغو «إنها كارثة غير مسبوقة، ولم تشهد منطقة بالبارايسو أبدا وضعاً بهذا الحجم». وأشار صحافيون إلى أن رياحاً عنيفة أدت إلى تأجيج النيران، لافتين إلى أن سحابة من الدخان الأسود غطت الشوارع.

وفرضت السلطات حظرا للتجول ليلاً، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود.

وأطلِقت دعوات جديدة للإخلاء، دون أن يكون ممكناً معرفة عدد السكان الذين بقوا في منازلهم.

وبحلول ساعات صباح أمس، كان لا يزال هناك 30 حريقاً نشطاً من بين 92 حريقاً.