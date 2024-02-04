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كاليفورنيا تتأهب لعاصفة قوية جديدة

ارتفاع الأمواج في شواطئ كاليفورنيا قبيل وصول العاصفة
4 فبراير 2024 23:17

تستعد ولاية كاليفورنيا الأميركية لموجة جديدة من العواصف، اليوم الأحد، في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق في الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية.
هذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع.
وقال ريكس ريتشاردسون رئيس بلدية "لونج بيتش" إن المدينة قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.
وتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمترا بداية من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.
وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجليس إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية (هيلاري) في أغسطس الماضي.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمترا.
من المتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.

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المصدر: وكالات
كاليفورنيا
عاصفة
لوس أنجليس
فيضانات
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